Kars'ta kara saplanan 3 araç ekiplerce kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yolda kalan 3 araç, Selim Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Aşağıdamlapınar köyü yolunda etkili olan yoğun tipi nedeniyle 3 araç kara saplanarak yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Selim Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Araçlar, halat yardımıyla iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı.
Kentte de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik