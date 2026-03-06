Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araç kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi nedeniyle Kağızman-Çengilli grup köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 araç mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açılarak araçlar kurtarıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
