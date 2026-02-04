Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolları, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, yolların kapanmaması için yoğun tipi koşullarında çalışmalarına devam ediyor.

Kentte dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan ve Kars- Göle kara yolunda ekiplerin çalışması devam etti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu yolları ulaşıma açtı.

Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmasını sürdürüyor.

