Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı
Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolları, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, yolların kapanmaması için yoğun tipi koşullarında çalışmalarına devam ediyor.
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı.
Kentte dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan ve Kars- Göle kara yolunda ekiplerin çalışması devam etti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu yolları ulaşıma açtı.
Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel