Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı.

Kentte dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan ve Kars- Göle kara yolunda ekiplerin çalışması devam etti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu yolları ulaşıma açtı.

Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmasını sürdürüyor.