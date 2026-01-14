Haberler

Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, iki gündür kapalı olan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalara devam ediyor.

Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Merdiven boşluğunda bulundu! Komşuları dehşete düşürdü
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap

Kante sorusuna verdiği cevap bomba
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber

Fenerbahçelileri kahreden haber