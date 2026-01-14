Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, iki gündür kapalı olan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalara devam ediyor.
Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışmalar devam ediyor.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel