Haberler

Kars'ta kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars-Kağızman kara yolunda yoğun kar nedeniyle yoldan çıkan bir yolcu otobüsünde mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ta kar nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars- Kağızman kara yolunda kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsteki 30 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoldan çıkan otobüs ekiplerce iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Güvenli bölgeye alınan otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç