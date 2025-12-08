Haberler

Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı. Digor ilçesine bağlı köyler ve Dağpınar beldesindeki kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası karla kaplanan yerleşim yerleri dronla görüntülendi.

Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Digor ilçesine bağlı köyler ile Dağpınar beldesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel


