Kars'ta 3 Metreye Ulaşan Kar Kütleleri Rotatifle Temizleniyor
Kars'ın Digor ilçesinde, 3 metreye ulaşan kar kütleleri ile mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarında rotatif kullanıyorlar. Oyuklu köyünde devam eden çalışmalar, tonlarca kar kütlesinin kaldırılmasını sağlıyor.
KARS'ın Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde, yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kütleleri rotatifle temizleniyor.
Kars'ta kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, Digor ilçesinde yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde 3 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinelerinin yetersiz kaldığı bölgelerde rotatifler devreye girerek kar kütlelerini araziye savuruyor.
Digor ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Oyuklu köy yolunda çalışan ekipler, tonlarca kar kütlesini rotatifle kaldırıyor. Zaman zaman tipinin kapattığı yolu yeniden açmak zorunda kalan İl Özel İdaresi ekipleri, Oyuklu ve çevre köylerdeki yollarda çalışmasını sürdürüyor.
Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,