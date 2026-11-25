Kars'ta kar akşam saatlerinde yoğunlaştı, Sarıkamış merkezi beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kars'ta dün başlayan kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı; zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sarıkamış ilçesinde de akşam yoğunlaşan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü, sürücüler trafikte güçlük çekti.
Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışıyla tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sürücüler, kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA