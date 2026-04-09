Kars'ta ekipler baharda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Digor ilçesindeki Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köylerine ulaşım sağlamak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, baharda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Oyuklu köyü muhtarı İrfan Varlı, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Digor Şantiye Şefi Kayhan Hagi'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ekiplerin bu yıl yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
