Kars'ta Kamyonet Devrildi: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Kars'ın Digor ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak devrilen kamyonette 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

M.Y. idaresindeki 36 EZ 381 plakalı kamyonet, Kars-Digor kara yolunun Hasancan köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y, Z.Y, T.Y. ve 4 yaşındaki N.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Digor ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
