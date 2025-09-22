Kars'ta Kamyonet Devrildi: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Kars'ın Digor ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak devrilen kamyonette 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
M.Y. idaresindeki 36 EZ 381 plakalı kamyonet, Kars-Digor kara yolunun Hasancan köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y, Z.Y, T.Y. ve 4 yaşındaki N.U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Digor ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel