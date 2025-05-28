Kars'ta Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı
Kars'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Kars-Ardahan kara yolu Digor kavşağında meydana geldi. Bir kamyonet devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kadir K. idaresindeki 34 YN 3456 plakalı kamyonet, Kars- Ardahan kara yolu Digor kavşağında Şener Ö. (41) yönetimindeki 06 BG 8934 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Şener Ö'nün kullandığı kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu, diğerleri araziye kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Yaşar Ö. (65) Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolunda araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel