Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapanan Kars'ın Kağızman-Ağrı kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldı. Yolun kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buluyordu.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda gece gündüz çalışma yapan ekipler yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar püskürtme (rotatif) aracı ile yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.
