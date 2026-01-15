Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapanan Kars'ın Kağızman-Ağrı kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldı. Yolun kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buluyordu.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda gece gündüz çalışma yapan ekipler yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar püskürtme (rotatif) aracı ile yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
