Kars'ta 12 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Kars'ta düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 12 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin kaçak göçmenleri taşıdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli aracı Kars Çevre Yolu üzerinde durdurdu. Aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24) işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Declan Rice ve kız arkadaşından viral olan paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor

Viral olan paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede

Milyonları ilgilendiren karar! Trafikte yeni dönem yarın başlıyor
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi