Kars'ta Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni düzenlendi.

Uluslararası Ali Asgar Günü Platformu Türkiye Temsilciliği ile Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kars Temsilciliğince Hükümet Konağı önünde program gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Fethiye Cami Müezzini Enver Edeş'in Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası tüm şehitler için dua edildi.

Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı temsilen bebeklerine yeşil ve beyaz kıyafetler giydiren anneler, dua ve mersiyelere eşlik etti. "Deste" adı verilen gruplar da anmada kendilerine sine ve zincir vurarak gözyaşı döktü.

Zehra Ana Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Kaçan, törendeki konuşmasında, tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Burada bizim tek bir amacımız var, o da dünyanın her köşesinden 'Lebbeyk ya Ali Asgar' sedasının yükselmesi. O Ali Asgar ki velayet hanesine güneş gibi doğmuş, Hz. Hüseyin'in hem son evladı, hem de son sevinci olmuştu. O Ali Asgar ki daha kundaktayken ihrama girmiş, haccı yarım kalmış, Kerbela'da babasının kucağında susuz bir şekilde son nefesini verirken kanlı kundağıyla Rab'bin huzuruna varmıştı."

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem de insanlığın yaratılışından sonra dünyada birçok savaşın meydana geldiğini dile getirdi.

Erdem, "Savaşların hiçbirisi Kerbela kadar insanların ruhuna, vicdanına etki etmemiştir ve hiçbirisi gönüllerde, kalplerde ve ruhlarda yaşamamıştır. Eğer bazen o savaşlardan yad edilebiliyor ise sadece bir bilgi ve istatistik yönüyle yad edilmiştir. Ama Kerbela insanların ruhuna işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.