Kars'ta Hayvan Barınağında Şiddet Skandalı: Soruşturma Başlatıldı

KARS Belediyesi'ne ait hayvan barınağında köpeklere uygulanan şiddet, dronla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, söz konusu personel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağı, sokaktan toplanan sahipsiz ve başıboş köpeklere ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda köpeğin barındığı barınakta personelin uyguladığı şiddet, dronla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Köpeklere kürekle vurulduğu ve yerlerde sürüklendiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, yazılı açıklama yaptı. Görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Başkan Senger, "Bu olay, sadece bir idari mesele değil; vicdani, insani ve ahlaki bir konudur. Belediye olarak bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bir kez daha net olarak ifade ediyorum. Söz konusu personeller hakkında derhal idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Soruşturma sonucunda hukukun ve personel disiplin yönetmeliğinin öngördüğü en ağır cezalar uygulanacaktır" dedi.

'ŞİDDETE ASLA GÖZ YUMULMAYACAK'

Senger, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Hayvan dostlarımız, bu şehrin sessiz canlarıdır. Onlara merhamet ve sevgi göstermek hem insanlık hem de medeniyet borcumuzdur. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak hiçbir çalışma, görevli bir kişinin ihmali veya kasıtlı kötü davranışını mazur göstermez. Tüm hemşehrilerime söz veriyorum; Kars'ta hayvanlara yönelik şiddete asla göz yumulmayacak. Bu olayda da sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak ve benzer vakaların yaşanmaması için barınak yönetiminde kalıcı yapısal değişikliklere gidilecektir. Hayvan dostlarımız bize emanet. Biz, emanete sahip çıkacağız."