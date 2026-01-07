Haberler

Karla kaplı arazide ay yıldız oluşturdu

Güncelleme:
Kars'ın Yılanlı köyünde yaşayan Süleyman Aydın, traktörüyle kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu. Figürün belirgin hale gelmesi için ot ekleyen Aydın, koyunlarını serbest bırakarak eseri tamamladı.

KARS'ın Ermenistan sınırındaki Yılanlı köyünde yaşayan Süleyman Aydın (18) traktörüyle kar üzerinde ay yıldız yaptı. Ay yıldızın belirgin görünmesi için içini otla dolduran Aydın, ahırdan çıkardığı koyunların otları yemeye başlamasıyla beyaz örtü üzerindeki figür tamamen ortaya çıktı.

Kars'a yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yılanlı köyünde besicilik Süleyman Aydın'ın yaklaşık 30 santimetre kalınlığında karla kaplı arazide traktörüyle ay yıldız çizdi. Figürün belirgin hale gelmesi için boş kalan alanlara ot taşıyan Aydın, uzun uğraşlar sonucu çalışmasını tamamladı. Süleyman Aydın daha sonra ahırdan çıkardığı koyunları otları yemeleri için serbest bıraktı. Koyunların ot yemeye başlamasıyla birlikte, beyaz örtü üzerinde ay yıldız net bir şekilde ortaya çıktı.

Süleyman Aydın, yaptığı çalışmanın sonucunu cep telefonuyla görüntüleyerek sanal medya hesaplarından paylaştı.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
