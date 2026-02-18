Haberler

Kars'ta çıkan yangında bir evin çatısında zarar oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde, Selahattin Altuntaş'a ait evin çatısında bacadan çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramasını önledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.

Akören köyünde Selahattin Altuntaş'a ait evin çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sarıkamış Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında evin çatısı kısmında zarar oluştu.

Kaynak: AA " / " + Hüseyin Demirci -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...