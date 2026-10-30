Kars'ta etkili olan sis, Erzurum-Kars yolunda görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

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Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle sisin oluştuğu kentte, yollarda görüş mesafesinden dolayı bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis, tarihi Kars Kalesi ve eteklerinde güzel manzaralar oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle Erzurum-Kars kara yolu Alisofu köyü mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi. Bu arada yüksek kesimlerde sarıçam ormanları da sisle kaplandı.

Kaynak: AA