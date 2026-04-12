Kars'ta İran'a destek konvoyu

Kars'ta Ehlibeyt Derneği üyeleri, İran'a destek amacıyla düzenledikleri araç konvoyuyla şehir turu attı. Katılımcılar, Türkiye, İran ve Filistin bayraklarıyla dayanışma mesajı verdiler.

KARS'ta, Ehlibeyt Derneği üyeleri, İran'a destek amacıyla araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Karla karışık yağmurun etkili olduğu kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi, araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokaklarda ilerledi. Araçlara Türkiye, İran ve Filistin bayrakları asıldı. Konvoy boyunca zaman zaman sloganlar atılırken, katılımcılar birlik ve dayanışma mesajları verdi. Trafikte kontrollü şekilde ilerleyen konvoy, şehir merkezinde farklı güzergahta tur attı.

Ehlibeyt Derneği Başkanı Mehmet Erbaki, amaçlarının farkındalık oluşturmak ve destek mesajını güçlü bir şekilde duyurmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki

Hedefindeki isim ne hakem ne de rakip oyuncu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı

Bu araçların tamamına el koyuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor