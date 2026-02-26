Haberler

Kars'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, valilik tarafından eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile çocukları olan kadınlar idari izinli sayılacak.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
