Kars'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.