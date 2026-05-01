Kars'ta davullu-zurnalı 1 Mayıs kutlaması

KARS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü davul-zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlandı.

Kentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü, Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi Kavşağı'nda saat 10.30'da başladı. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaldırımda yürümelerine izin verildi. Katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizlerle etkinliklerin yapılacağı Tren Garı Meydanı'na kadar yürüdü.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı etkinlikte katılımcılar, davul-zurna eşliğinde hayal çekti. Kutlama, yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi.

