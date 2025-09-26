Haberler

Kars'ta çöp kamyonu kasasında çıkan yangını kepçe operatörü kumla söndürdü

Kars'ta seyir halinkeki çöp kamyonunun kasasında çıkan yangına, inşaat alanında çalışan bir iş makinesi operatörü kumla müdahale etti.

Kars'ta seyir halinkeki çöp kamyonunun kasasında çıkan yangına, inşaat alanında çalışan bir iş makinesi operatörü kumla müdahale etti.

Kars Belediyesine ait çöp kamyonunun kasasında, Şehitler Mahallesi'nde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı hızlıca yakın yerde bulunan inşaat alanına sürdü.

Burada çalışan ve durumu fark eden kepçe operatörü, inşaata kullanılan kumları kepçeyle kamyon kasasına dökerek yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
