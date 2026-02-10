Kayan otomobil asma köprünün ortasında kaldı traktörle kurtarıldı

KARS'ta otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle asma köprüde kaydı. Ön lastiği köprü dışına çıkan otomobil, traktörle çekilerek kurtarıldı.

Olay, Küçükaküzüm köyü ile Yılanlı köyünü birbirine bağlayan asma köprüde meydana geldi. Yağan kar ve soğuk hava nedeniyle buz tutan asma köprüde ilerleyen İzzet Koçak'ın kullandığı otomobil kaydı. Buzla kaplı zeminde ilerleyen otomobil, köprünün ortasında durdu. Ön lastiği köprüden çıkan otomobili kurtarmak için köylüler devreye girdi. Küçükaküzüm köyü muhtarı Teoman Gelekçi ve köylüler, asma köprüde kalan otomobili traktöre bağladıkları halatla çekerek kurtardı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.