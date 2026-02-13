Haberler

Buzlanan yolda hafif ticari araç takla attı; 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars-Paşaçayır yolunda buzlanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı, tüm yaralıların durumu iyi.

KARS'ta buzlanan yolda takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kars-Paşaçayır yolunda meydana geldi. Paşaçayır yönünden kent merkezine doğru giden hafif ticari araç, karlı ve buzlanan yoldan kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan biri kadın 2 yaralıya, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Partnerinin enerjisini bu sözlerle anlattı
Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş

Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş