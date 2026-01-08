Haberler

Üzerine buz sarkıtı düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta bir binanın çatısından düşen buz sarkıtı, park halindeki otomobilin tavanına isabet etti. Olay sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KARS'ta çatıdan düşen buz sarkıtının otomobilin tavanına isabet etmesi sonucu sürücü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta meydana geldi. E.O.U. (22), aracını park ettiği sırada, binanın çatısından kopan buz sarkıtı otomobilin tavanına düştü. Tavanda çökme oluşurken, buz kütlesi tavan camını da kırdı. Otomobildeki sürücü E.O.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı