Kars'ta havanın ısınmasıyla canlanan doğa kuşlarla renklendi

Kışın uzun sürdüğü Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlandı ve göçmen yaban kuşları sulak alanlara geri döndü. Martılar, leylekler ve daha birçok kuş türü, beslenmek ve üremek için bu bölgeyi tercih ediyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ta, havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla doğa yaban kuşlarıyla canlandı.

Karların erimesiyle oluşan sulak alanlar, göçmen kuşlarla doldu.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesi ile Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzü ve Yağbasan köyü çayırlarında suyla kaplanan araziye martı, sakarmeke, leylek, yeşilbaş ördek, angut ve kızıl şahin gibi birçok yaban kuşu geldi.

Her yıl baharla birlikte bölgeye gelen göçmen kuşlar, burada barınma ve üreme imkanı buluyor. Yaban kuşları suların içinde hem beslendi, hem de yüzmenin keyfini yaşadı.

Bu arada bir yanı karla kaplı araziye inen angutların suda yüzerken kavga etmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

Amatör doğa fotoğrafçısı Nurettin İstik, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla karların eridiğini söyledi.

Bugünlerde göçmen kuşların bölgeye geldiğini belirten İstik, "Doğa fotoğrafçısı olarak sulak alanlardaki kızıl şahin, yeşilbaş ördek ve angutlar gibi yaban kuşların fotoğraflarını çektik inşallah güzel olmuştur." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılardan ilk görüntü geldi
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak

Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak...
Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik

Netanyahu, Trump'ın restlerine açık açık meydan okudu

Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la o ülkeye gitmiş