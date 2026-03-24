Kars'ta 'Aynalı Köşk' davası başladı

KARS Belediyesi'ne ait tarihi 'Aynalı Köşk'ün icra yoluyla satışında görevi kötüye kullandıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına başlandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 2018 yılında Aynalı Köşk'ün bir temizlik firmasına olan borç karşılığında değerinin altında 1 milyon 832 bin 486 lira 45 TL'ye satılmasında ihmali olduğunu öne sürdüğü kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi üzerine Alp, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Dairesi'nin itirazı haklı bulup kararı kaldırdı. Yürütülen soruşturmanın ardından Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları reddeden Murtaza Karaçanta, satış kararının alındığı tarihte izinli olduğunu, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde işlemlerin usulüne uygun olduğunun kendisine iletildiğini ve herhangi bir keyfi ödeme yapılmadığını savunarak beraatini talep etti.

İLK DURUŞMA BUGÜN YAPILDI

Murtaza Karaçanta ile Orhan Arslan'ın yargılanmasına Kars Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Şikayetçi sıfatıyla CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı'nın katıldığı duruşmada 2 sanık da yer almadı. Milletvekili Alp, "Benim şikayetim devam ediyor. Davaya katılma talebim var. Sanıklar savunmalarını verdikten sonra açıklama yapacağım" dedi. Alp'in avukatı Necati Yağcı da sanık beyanlarından sonra ayrıntılı savunma yapacaklarını söyledi.

Sanıklardan Orhan Arslan'ın avukatı ise müvekkilinin tedavi görmesi sebebiyle duruşmaya katılamadığını bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınması ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

'KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK'

Duruşma sonrası açıklama yapan İnan Akgün Alp, davanın Kars halkının hakkını savunmak adına tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kamu mallarının kamu görevlileri tarafından hukuka aykırı bir şekilde elden çıkarılmasının ve kamuya zarar verilmesinin örneklerinden birinin yaşandığını belirten Milletvekili Alp, "Sanki yapanın yanına kar kalacakmış gibi düşünülüyordu. Fakat biz Kars milletvekili olarak davayı takip ettik. Eski belediye başkanını şikayet ettik. Maalesef bakanlık soruşturma izni vermedi. Soruşturma izni verilmemesine dair kararı Danıştay'a taşıdık. Danıştay'ın itirazımızı kabul etmesi üzerine bugün Kars'ta yargılama başlandı. Sanıklar duruşmaya katılmadı. Bizler Kars'ın hakkını, hukukunu savunmak adına bu davanın takipçisiyiz. Hiç kimsenin yanına yaptığı kar kalmayacaktır. Kars'ın malları peşkeş çekilemeyecektir. Bir daha da Kars'ta böylesi uygulamaların yapılmaması için bütün kamu görevlilerini de uyarıyorum. Herkesin yaptığını adım adım takip edeceğiz ve Kars halkının hakkını, hukukunu savunacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı