Kars'ta aylarca kar altında kalan topraklarda ekim mesaisi başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun süren soğuk havaların ardından çiftçilerin ekim mesaisi başladı.

Türkiye'nin yaklaşık 2 bin 300 metre rakıma sahip en yüksek yerleşim alanlarından olan ilçede, çiftçiler arpa, buğday, korunga ve fiğ gibi ürünlerin tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bölge halkı, bu yıl gecikmeli de olsa ekim yapmanın sevincini yaşıyor.

Çiftçiler, karların erimesiyle tarım arazilerine gübre ve tohum serpiyor, ardından traktörlerle toprağı sürerek ekim işlemlerini sürdürüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, uzun geçen kışın ardından ekim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bereketli bir sezon beklediklerini dile getiren Gök, "Bu sene 137 bin dekar arpa, 26 bin dekar buğday ve 50 bin dekar civarında yem bitkisi tohumlarını toprakla buluşturmaya başladık. Bu yıl havalar biraz yağışlı görünüyor, umarım yoğun geçen kışın ardından bol bereketli bir yıl geçiririz. Bütün çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Alisofu Köyü Muhtarı Yusuf Örnek de kış şartlarının uzun sürmesi nedeniyle ekimlerin geciktiğini anlatarak, "Tohumlar toprakla buluştu, inşallah hayırlı bir verim olur. Geçen sene yaz kurak geçti, bu sene hava yağışlı gözüküyor, çok verimli bir sene olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Zeki Yıldırım ise bölgede kış şartlarının yaklaşık 6 ay etkili olduğunu vurgulayarak, "Kar yeni kalktı, ekime ancak başlayabildik. Umudumuz bu yılın bereketli geçmesi. Tüm çiftçiler için hayırlı olsun." diye konuştu.