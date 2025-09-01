Kars'ta Askeri Tatbikat Alanında Anız Yangını Söndürüldü

Kars'ta askeri tatbikat alanında çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kars merkeze bağlı Gelirli Köyü civarında askeri tatbikat alanında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile askeri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında yaklaşık 70 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.