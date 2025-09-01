Kars'ta Askeri Tatbikat Alanında Anız Yangını Söndürüldü

Kars'ta Askeri Tatbikat Alanında Anız Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Gelirli Köyü civarında askeri tatbikat alanında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 70 dönüm arazi zarar gördü.

Kars'ta askeri tatbikat alanında çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kars merkeze bağlı Gelirli Köyü civarında askeri tatbikat alanında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile askeri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında yaklaşık 70 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

AVM genel müdürü böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.