Haberler

Kars'ta Mehmetçiğe Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu Verildi

Güncelleme:
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, Mehmetçiklere yönelik 'Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu' başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Mehmetçiğe, 'Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu' verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıkamış/ Kars ; Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızın verdiği '17'nci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu'na; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli katıldı" denildi. Paylaşımda, kurstan fotoğraflara da yer verildi.

