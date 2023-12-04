Kars'ta Anneler İçin Kur'an Kursu Açıldı

Kars'ta AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile iş insanı kardeşi Harun Çalkın tarafından anneleri adına yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Ortakapı Mahallesi'nde açılan kursun açılışında, 4-6 yaş Kur'an kurslarının, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Kentte açtıkları ve açacakları camilerin altına derslik yapacaklarını ifade eden Polat, "Bundan sonra yapılacak hayır camilerinde de aynısı olacak. Müftü hocam araştırıyor, 2 dakika önce yeni bir 4-6 yaş Kur'an kursunun sözleşmesini, protokolünü otururken yaptık. İnşallah üniversitemizin camisine de en kısa zamanda 4-6 yaş kursumuzu açacağız." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Allah, Gazzeli çocuklara, Müslümanlara nasıl bir duygu, bir güç, bir kalp ve bir iman vermiş ki ölümü korkutuyorlar. İsrail'in yüreği titrerken, onların yüreklerinde zerre kadar bir titremeyi göremiyorsunuz. İşte hakiki iman bu." dedi.

Kars İl Müftüsü Hamza Bayram da 4-6 yaş Kur'an kurslarının, Diyanet İşleri Başkanlığının hassasiyetle üzerinde durduğu önemli projelerden birsi olduğuna işaret ederek, "Bu kurslarımızda Rabbimizin bize emanet ettiği yavrularımızı milli ve manevi değerlere sahip, ahlaklı ve edepli bireyler olarak yetiştirmek bizim en büyük görevlerimizin başında gelmektedir. Bu mekanlarda geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza kazandıracağımız en büyük değer, küçük yaşta minicik yüreklerine yerleştireceğimiz Allah sevgisidir. Onlara verebileceğimiz büyük hediye, Allah'ın her birisine özel olarak gönderdiği mektup niteliğindeki Kuran-ı Kerim'i öğrenmelerini ve peygamberlerini tanımalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Polat, hayırsever Çalkın ailesine plaket verdi.

Protokol üyeleri, "Hacı Altun Çalkın 4-6 Yaş Kur'an Kursu" açılışının ardından kursu gezdi.