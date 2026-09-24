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Kars'ta alev alan plastik ham maddesi yüklü tırın sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu

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Kars'ta alev alan plastik ham maddesi yüklü tırın sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu
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Azerbaycan'dan Mersin'e plastik ham maddesi taşıyan tır, Kars-Ardahan kara yolu Sebze Hali mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Kars Belediyesi itfaiyesi yangını söndürdü; sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.

Kars'ta kaza yaptıktan sonra alev alan plastik ham maddesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan'dan Mersin'e plastik ham maddesi taşıyan Murat Arslan idaresindeki tır, Kars- Ardahan kara yolu Sebze Hali mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

Tır, çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü Arslan, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Kars-Ardahan kara yolunu ulaşıma kapattı.

Yangın kısa sürede plastik ham maddesi taşıyan tırı tamamen sardı.

Kars Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Tır sürücüsü Murat Arslan, seyir halindeyken lastiğinin patladığını belirterek, "Lastiğim patladıktan sonra aracım savrulmaya ve alev almaya başladı. Ben araç içerisindeyken alev almaya başlayınca Allah'tan emniyet kemerim çözüldü. Emniyet kemerini çözdüğüm gibi araçtan atladım." dedi.

Kaynak: AA
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