Kars'ta 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kars'ta gerçekleştirilen uygulamalarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamalarda yasa dışı yollarla yurda giren 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel