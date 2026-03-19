Haberler

Kars'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polis ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 firari hükümlü yakalandı.

"Kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. (31), "hayvan hırsızlığı" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 9 yıl 26 gün cezası olan O.İ. (25) ile "hayvan hırsızlığı" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.S. (58) yakalandı."

Gözaltına alınan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

