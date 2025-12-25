Haberler

Kars'ta farklı suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta, çeşitli suçlardan dolayı 162 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, hakaret, terör propagandası, bahis ve müstehcenlik suçları kapsamında sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Kars'ta çeşitli suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, hakaret, terör propagandası, bahis ve müstehcenlik suçlarından sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, Atatürk'e hakaret suçundan 20, terör örgütü propagandasından 56, yasa dışı bahis suçu kapsamında 80 ve müstehcenlikten 6 sosyal medya hesabı olmak üzere toplam 162 hesaba Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest

"Kütüphane" ile ilgili iddiası ortalığı karıştıran gazeteci için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Yürek ısıtan anlar! Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı

Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı
Hindistan'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı

Katliam gibi kazada can kaybı korkunç boyutlarda