Kars'ta 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Susuz'da 5, Arpaçay'da 6 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel