Haberler

Kars'ta 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Susuz'da 5, Arpaçay'da 6 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Susuz'da 5, Arpaçay ilçesinde ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki liste skandalında yeni gelişme
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?