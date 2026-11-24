Kars Sarıkamış'ta sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye düşünce araç camları buz tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars Sarıkamış'ta kar yağışının ardından gece sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü. Araç camları buz tutarken bazı vatandaşlar otomobillerini brandayla sarmaya çalıştı; Hamamlı Düzü'nde bitkiler kırağıyla kaplandı ve göletler dondu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu.
Bazı vatandaşlar ise arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.
Hamamlı Düzü'nde bitkiler kırağıyla kaplandı, göletler dondu, ilçeyi çevreleyen dağlar da karla yeniden beyaza büründü.
Kaynak: AA