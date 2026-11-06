Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars-Kağızman yolunda kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars-Kağızman kara yolu Paslı Geçidi mevkisinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırılırken jandarma, kar yağışının yoğunlaştığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kars'ta, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Murat İ. (45) idaresindeki 24 AAT 315 plakalı hafif ticari araç, Kars-Kağızman kara yolu Paslı Geçidi mevkisinde Vedat T. yönetimindeki 36 ED 196 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kars'taki hastanelere götürüldü.

Jandarma ekipleri, kar yağışının yoğunlaştığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
Süleymancıların liderinin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Savcılık peşini bırakmıyor

Süleymancıların liderinin ölümünde savcılıktan kritik talep
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği

Seçimde ağır yenilgi alan Trump faturayı üst düzey isme kesti
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler12

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aylar önce...
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim sistemi çıkışı! Yarı başkanlığa açık kapı bıraktı

Kılıçdaroğlu bu kez bambaşka bir yönetim sistemi önerdi
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü
Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'a benzetildi

Ünlü oyuncunun yeni tarzı şaşırttı! Herkes aynı isme benzetti
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak63

Galatasaray'da Osimhen depremi