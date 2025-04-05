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Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kış ve Bahar Dalgası

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında doğa canlanıyor, ancak yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Mor kardelenler ve çiğdemler çayırlıkları süslerken, eriyen kar sularıyla göletler oluştu. Bölgeye gelen ördekler de bu güzel manzarayı tamamlıyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.

Son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeyi çevreleyen dağların zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kapandı.

Hava sıcaklığının artmasıyla açan mor kardelen ve çiğdemler çayırlık alanları süsledi.

Eriyen kar sularıyla büyük göletler oluştu, bölgeye gelen angıt ve yeşilbaşlı ördekler de göletlerde görünmeye başladı.

Bu arada güzel görüntülerin oluştuğu Acısu ve İznos bölgesindeki menderesler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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