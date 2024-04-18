Üye Girişi
Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa bahara hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla doğa bütün güzelliklerini göstermeye başladı. Karların erimesiyle oluşan göletlerde ördekler yüzmenin keyfini çıkarırken, çiğdemler ve kardelenler de çiçek açtı. Mescitli köyünde ise çiftçiler arpa tohumlarını ekmeye başladı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa bütün güzelliklerini göstermeye başladı.

Karların erimeye başlamasıyla Hançerli düzü çayırlık alanlarda büyük göletler oluştu, 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde de kış ve bahar aynı anda yaşanıyor.

Eriyen kar sularının oluşturduğu derelerde angıtlar, yeşilbaş ördekler hem yiyecek aradı hem de yüzmenin keyfini yaşadı. Sarıçamlarla çevrili Düzmeşe ormanlık alanında ise çiğdemler, mor kardelenler ve sarı çayır çiçekleri ortaya çıktı.

Havaların ısınmasıyla Mescitli köyünde çiftçiler sezonun ilk arpa tohumlarını ekmeye başladı.

Çiftçi Nevzat Demir, AA muhabirine, verimli bir yıl temenni ederek, "Yaklaşık 6 ay kıştan sonra kar kalktı tohumlarımızı ekmeye başladık. Allah izin verirse biçmesini de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Tarım Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title