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Arpaçay'da Telek Suyu Menderesleri Tarıma Can Veriyor

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde ovada menderesler oluşturarak akan Telek Suyu, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ovada menderesler oluşturarak akan Telek Suyu, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu olan, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen Telek Suyu'nun oluşturduğu menderesler, her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgedeki akarsu, geçtiği noktalara adeta hayat veriyor. Yöre halkının tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü akarsuyun çevresindeki otlaklarda ise besiciler hayvanlarını otlatıyor.

Sabah saatlerinde otlatılmak için meraya getirilen hayvanlar, su ihtiyaçlarının karşılanması için mendereslerin olduğu bölgeye getiriliyor.

Menderesler aynı zamanda bölgede üretilen silajlık mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana, şeker pancarı gibi ürünlerin yetiştirilmesine önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA
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