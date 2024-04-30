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Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde muhtarlık seçimleri dolayısıyla çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Denizgölü köyünde, muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma, kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan kavgada Kasım T, İsmail T. ve Yunus D. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kasım T. daha sonra kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, köy ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kağızman Kavga Kars 3.Sayfa Güncel Haberler

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