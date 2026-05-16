Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde sağanakla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu ve bazı evlerin çatılarına zarar verdi. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
İlçeye bağlı Alem köyünde sağanakla birlikte etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman etkisini artıran rüzgar, İsa Yümlü'ye ait evin çatısını uçurdu.
Çatı parçaları köye savrulurken, bazı evlerin de çatısı zarar gördü.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik