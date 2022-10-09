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Kars gündem haberi... Kars'ta 'hazan' mevsimi böyle görüntülendi

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Kars haberler: Kars'ta 'hazan' mevsimi böyle görüntülendi Kars'ta Sonbahar'da 'hazan' renklerinin güzelliği kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta 'hazan' mevsimi böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta Sonbahar'da 'hazan' renklerinin güzelliği kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Dereiçi bölgesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu bölge, görenleri adeta büyülüyor.

Kars'ın dört mevsim güzel olduğuna dikkat çeken fotoğrafçı Adem Alp, "Yeşil ile sarının birleştiği renk cümbüşü yaşanıyor. Yapraklarda dökülmeye başladı, sararmaya başladı. Hazan mevsimi Kars'ta, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yeşil ile sarının buluştuğu tek bölge burası kartpostallık görüntüler oluşturuyor" dedi.

Dereiçi bölgesinde bulunan ağaçların rengarenk olması fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Sarıyla yeşili bir arada fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar da bölgeye akın ediyor. Yaprakların rüzgarla savrulduğu Kars'ta adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dereiçi Kars Güncel Haberler

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