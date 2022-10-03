Kars gündem haberi | Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı Güncel Haberler Kars haberlerine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Sarıkamış ilçesinde uçamaz halde kerkenez bulan çocuklar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yaralı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak. Çocuklardan Behçet Cengiz, Yeni Mahalle'de yolda kanadı kırık herhalde buldukları kerkenezi yetkililere ulaştırdıklarını ve tedavisinin yapılacağını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Demirci Doğa Koruma ve Milli Parklar Allahuekber Dağları Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars gündem haberi | Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.