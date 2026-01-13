Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolu tır trafiğine kapatıldı. Valilik, yolun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.
Kars- Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel