Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolu tüm araç trafiğine kapatıldı. Valilik, kötü hava koşulları nedeniyle tır geçişinin de durdurulduğunu açıkladı.

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.

Ancak, kar ve tipinin etkisini artırmasıyla yol tüm araçlara kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolumuz, tipi ve görüş olmaması nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
