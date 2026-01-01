Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolu tüm araç trafiğine kapatıldı. Valilik, kötü hava koşulları nedeniyle tır geçişinin de durdurulduğunu açıkladı.
Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.
Ancak, kar ve tipinin etkisini artırmasıyla yol tüm araçlara kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolumuz, tipi ve görüş olmaması nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel