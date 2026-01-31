Haberler

Yeşilbaş ördeklerin yüzeyi kısmen donan çayda yaşam mücadelesi

Yeşilbaş ördeklerin yüzeyi kısmen donan çayda yaşam mücadelesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan soğuklar nedeniyle Kars Çayı'nın yüzeyi büyük oranda buz tutarken, donmayan alanlar yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu. Ördekler, dondurucu soğuklara karşı direnirken yiyecek arayışlarını da sürdürüyorlar.

KARS Çayı'nın yüzeyi, etkili olan soğuklar nedeniyle büyük oranda buz tuttu. Donmayan küçük alanlar ise yeşilbaş ördeklerin yaşam alanı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Termometrelerin gece eksi 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, kentin içinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu. Akıntının etkisiyle donmayan küçük alanlar ise yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu.

Yaban ördekleri, bir yandan dondurucu soğuğa karşı direnirken bir yandan da akıntı içindeki sığ alanlarda yiyecek arayışını sürdürüyor. Rahatsız edilmeden doğal ortamlarında hayatlarını idame ettiren ördeklerin su üzerindeki o anları kaydedildi.

Buz kütlelerinin arasında toplu halde yüzen ördekler, beyaz örtüyle kaplı doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme