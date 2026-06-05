Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kars Kalesi eteklerinden geçen çaya düşen köpek, küçük bir kara parçasında mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, suya girerek köpeği kurtardı. Köpek, belediyeye ait barınağa teslim edildi.
Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kars Kalesi eteklerinden geçen çaya düşen köpek, suda çıktığı küçük bir kara parçasında mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suya girerek köpeği kurtardı. Köpek daha sonra belediyeye ait barınağa bırakıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik