Kars Çayı'nda Akaryakıt Sızıntısı: Çevre Tehlikede

Kars Çayı'nda Akaryakıt Sızıntısı: Çevre Tehlikede
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Kars'ın önemli su kaynaklarından biri olan Kars Çayı, henüz belirlenemeyen bir kaynaktan sızan akaryakıt nedeniyle kirlendi. Çayın yüzeyinde akaryakıtın oluşturduğu kirlilik ve çevresinde yaydığı mazot kokusu endişe yarattı.

KARS'ın önemli su kaynaklarından Kars Çayı, henüz belirlenemeyen kaynaktan sızan akaryakıt nedeniyle kirlendi, çevreye mazot kokusu yayıldı.

Doğal kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alan ve Arpaçay Barajı'na kadar uzanan 93 kilometrelik Kars Çayı'na akaryakıt karıştığı tespit edildi. Kars il merkezinden geçen çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığı gözlendi.

Durumu ilk fark edenlerden Bülbül Mahallesi Aras Küme Evleri'nde yaşayan Durak Bağış (66), "Evimiz çayın hemen kenarında. Sabah otururken yoğun mazot kokusu geldi. Pencereden dışarı baktığımızda çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığını gördük. Bu durum saatlerce sürdü. Hemen yetkililere haber verdik. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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